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Gündem Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına "Türkiye Devlet Görevlisi" etiketi
Gündem

Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına "Türkiye Devlet Görevlisi" etiketi

Sosyal medya platformu Twitter, devlet bağlantılı onaylı hesaplar için "Türkiye Devlet Görevlisi" ibaresini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:28:00 -
Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabına "Türkiye Devlet Görevlisi" etiketi

Twitter, 2020 sonunda birçok farklı ülkede devlet bağlantılı kişilerin profillerine bazı unvanlar yerleştirdi. Son olarak bu sistem Türkiye için de aktif edildi.

Dün itibariyle hayata geçen künye özelliği, ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabında kullanıldı. Bu özellikle birlikte artık devletle bağlantısı olan onaylı hesaplarda 'Türkiye devlet görevlisi' ibaresi yer alıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profilinde şu anda 'Türkiye devlet görevlisi' ibaresine yer veriliyor.

Yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarında da benzer ibareler yer alıyor.

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