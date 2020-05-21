Twitter'da yeni bir parazit türü keşfedildi

Twitter'ı bilimsel keşif yapmak için kullananlar da var. Kopenhag Üniversitesi’nin Danimarka Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, sosyal medya üzerinden yeni bir parazit mantar türü keşfetti.

Her şey, Doç. Dr. Ana Sofia Reboleira’nın Twitter’da gezmesiyle başladı. Reboleira bu esnada, ABD'li meslektaşı Derek Hennen'in paylaştığı bir Kuzey Amerika kırkayağı fotoğrafına rastlamasıyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Kırkayak üzerinde mantar gibi bir şey gördüm. O zamana kadar bu mantarlar Amerikan kırkayaklarında hiç görülmemişti. Bu yüzden bir meslektaşımla görüştüm ve ona gördüklerimi gösterdim. Böylece müzenin koleksiyonlarında araştırmaya başladık."

Reboleira, meslektaşı Henrik Enghoff’la birlikte Doğa Tarihi Müzesi'nin koleksiyonundaki bazı Amerikan kırkayaklarında aynı mantarın birkaç örneğini keşfetti.

Bunlar daha önce belgelenmemiş mantarlardı. Bu da hiç bilinmeyen bir Laboulbeniales türünün varlığını doğruluyordu.

Independent'in haberine göre; Laboulbeniales’ler, böceklere ve kırkayaklara saldıran küçük, tuhaf ve büyük ölçüde keşfedilmeyi bekleyen mantar parazitleri.

Phys.org’un aktardığına göre yeni bulunan parazit mantara, Twitter’ın keşifteki rolü nedeniyle “Troglomyces twitteri” ismi verildi.

Reboleira keşfin, sosyal medyadaki bilgi paylaşımının beklenmedik şekilde sonuçlanabileceğine dair güzel bir örnek oluşturduğunu düşünüyor.

“Bildiğimiz kadarıyla Twitter’da ilk kez yeni bir tür keşfedildi” diyen Reboleira, sözlerine şöyle devam etti:

"Keşif, sosyal medya platformlarının araştırma paylaşımında ve böylece yeni sonuçlar elde edilmesindeki önemini gözler önüne seriyor."