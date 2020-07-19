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Teknoloji

Twitter'da yaşanan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

FBI ve New York Yönetimi, dev sosyal medya platformu Twitter'ın maruz kaldığı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 01:27:00 -
Twitter'da yaşanan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Dev sosyal medya platformu Twitter'ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı maruz kaldığı siber saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek takipçili hesapları ele geçirip bitcoin dolandırıcılığı yapan hackerlara karşı harekete geçen FBI ve New York yönetimi, yaşanan siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, özellikle seçim öncesi böyle bir durumun yaşanmış olmasının seçimlerin güvenliliğini tartışmalı hale getireceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

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