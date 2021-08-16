Twitter'da Google'dan skandal çeviri: Afganistan'ı 'Diyarbakır' yaptılar!

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Twitter'da Afgan bir kullanıcının Taliban'ın baktığı yetimlerle ilgili yaptığı paylaşımda, Google tarafından skandal bir çeviri yapıldığı belirlendi.

Afgan kullanıcının attığı tweet'te, 'Afganistan' sözcüğünün Diyarbakır diye çevrildiği görüldü.

Skandal hatada kasıt olup olmadığı bilimezken "Türkiye'ye algı operasyonu mu yapılıyor?" sorusu akıllara geldi.

Diğer tarafından ise Google Translate sayfasında yapılan çeviride hiçbir sorun olmadığı görüldü.