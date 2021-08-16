Twitter'da Google'dan skandal çeviri: Afganistan'ı 'Diyarbakır' yaptılar!
Twitter'da Afgan bir kullanıcının attığı tweette yer alan Afganistan kelimesinin, Google tarafından Diyarbakır olarak çevrildiği görüldü. Skandal hatanın kasıt mı yoksa algı operasyonu mu olduğu henüz bilinmiyor.
yeniakit.com.tr
Twitter'da Afgan bir kullanıcının Taliban'ın baktığı yetimlerle ilgili yaptığı paylaşımda, Google tarafından skandal bir çeviri yapıldığı belirlendi.
Afgan kullanıcının attığı tweet'te, 'Afganistan' sözcüğünün Diyarbakır diye çevrildiği görüldü.
Skandal hatada kasıt olup olmadığı bilimezken "Türkiye'ye algı operasyonu mu yapılıyor?" sorusu akıllara geldi.
Diğer tarafından ise Google Translate sayfasında yapılan çeviride hiçbir sorun olmadığı görüldü.