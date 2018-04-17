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Twitter'da erişim sorunu (Twitter çöktü mü?)

Mikro blog sitesi Twitter'a bir süre erişim sağlanamadı. Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı "Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" mesajı ile karşılaştı. Twitter'dan yapılan açıklamada sorunun giderildiği bilgisine yer verildi. Erişim sorunu yaklaşık 40 dakika sürdü.

17 Nisan 2018 Salı 18:28
Twitter'da erişim sorunu (Twitter çöktü mü?)

 

Sosyal medya devi Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşadı.

Down Detector'un konuya ilişkin yayınladığı raporunda Twitter'ın pek çok ülkede erişim sorunu yaşadığı bilgisine yer verildi.

MASAÜSTÜ VE MOBİL'DE ERİŞİM SORUNU

Gelen ilk bilgilere göre, söz konusu sorun dünyanın pek çok farklı noktasında yaşandı. Erişim sorunu Twitter'ın masaüstü ve mobil sürümlerini de kapsadı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

TSİ 17.00 itibari ile yaşanan sorun ile ilgili mikro blog sitesi Twitter'dan resmi bir açıklama geldi. 'Twitter Support' isimli hesaptan yayınlanan mesajda sorunun çözüldüğü bilgisine yer verildi.

Ancak aynı açıklamada sorunun neden kaynaklandığına dair bir bilgiye yer verilmedi. Platforma erişim sorunu yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erişim sorunu yaşanan bölgeler Avrupa, ABD ve Asya kıtası olarak belirtildi. Söz konusu sorundan milyonlarca kullanıcının etkilendiği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE DE ETKİLENDİ

Down Detector'un paylaştığı bilgiye göre erişim sorunu, ABD, Asya ve Avrupa kıtasını kapsıyor. Twitter'a erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

BU AY ÜÇÜNCÜ DEFA ÇÖKTÜ

Bu ay benzer bir sorun ile 2 defa daha karşılaşan Twitter 8 Nisan ve 12 Nisan'da dünyanın farklı bölgelerinde kullanıcılarına bir süreliğine erişim sunamamıştı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 18:28
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