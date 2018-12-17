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Twitter'da 13 milyon takipçisi var, o ise sadece bir kişiyi takip ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'da, gerçek kişi olarak sadece eşi Emine Erdoğan'ı takip ediyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Twitter'da 13 milyon takipçisi var, o ise sadece bir kişiyi takip ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Twitter'da 13 milyonu aşkın takipçisi olduğunu dile getirmiş ve teşkilatına sosyal medyanın gücünü hatırlatmıştı.

4 hesabı takip ediyor

Son yıllarda sosyal medyayı etkin kullanan Erdoğan'ın takipçi sayısı ise 13 milyon 300 bin. Şahsi hesabından AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce hesabını takip eden Erdoğan'ın takip ettiği tek gerçek kişi ise eşi Emine Erdoğan.

330 bin takipçisi olan Emine Erdoğan ise yalnızca Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce hesabını takip ederken, onun da tek takip ettiği gerçek kişi eşi Recep Tayyip Erdoğan.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Twitter
  4. Emine Erdoğan

YORUM YAZ

  • mustafamustafa42 dk önce
    twiter mivitir hepsinin kökünü kazıyacağız diyen biri şimdi takpçi sayısıyla övünüyor.

Günün Özeti

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