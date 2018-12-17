Twitter'da 13 milyon takipçisi var, o ise sadece bir kişiyi takip ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 128'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında Twitter'da 13 milyonu aşkın takipçisi olduğunu dile getirmiş ve teşkilatına sosyal medyanın gücünü hatırlatmıştı.

4 hesabı takip ediyor

Son yıllarda sosyal medyayı etkin kullanan Erdoğan'ın takipçi sayısı ise 13 milyon 300 bin. Şahsi hesabından AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce hesabını takip eden Erdoğan'ın takip ettiği tek gerçek kişi ise eşi Emine Erdoğan.

330 bin takipçisi olan Emine Erdoğan ise yalnızca Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce hesabını takip ederken, onun da tek takip ettiği gerçek kişi eşi Recep Tayyip Erdoğan.