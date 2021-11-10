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Teknoloji Twitter'a yeni özellik! Duyurdular
Teknoloji

Twitter'a yeni özellik! Duyurdular

Popüler sosyal paylaşım uygulaması Twitter, kullanıcılara "geri alınabilen tweet" özelliğini sunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 13:12:00 -
Twitter'a yeni özellik! Duyurdular

Twitter, kullanıcılara "geri alınabilen tweet" özelliğini ve reklamsız makale okuma imkanını sunan Twitter Blue'yu ABD ve Yeni Zelanda'da hizmete soktu.

Haziran ayında Avustralya ve Kanada'da test edilen Twitter Blue, ABD ve Yeni Zelanda'da hizmete girdi.

Twitter Blue aboneleri, tweetlerini paylaşmadan önce 30 saniyelik bir gözden geçirme hakkına sahip olacak.

Aboneler, The Washington Post, USA Today, The Atlantic, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider ve The Hollywood Reporter gibi ABD haber sitelerinden gelen makaleleri reklamsız okuyabilecek.

Hizmetten elde edilen gelir haber kuruluşları ile paylaşılacak.

Twitter Blue üyelik ücreti ne kadar?

Twitter Blue'yu kullanmak isteyenler, aylık 3 dolarlık abonelik ücreti ödeyecek.

Twitter yetkilisi Sara Beykpour, abonelik hizmetinin siteyi çoğunlukla mobil cihazlarda kullanan, "haber bağımlılarını" veya yeni özellikleri erkenden benimseyen kişileri hedeflediğini söyledi.

Beykpour bildiğimiz Twitter'ın ise şimdiki gibi her zaman ücretsiz olacağını ifade etti.

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