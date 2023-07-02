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Teknoloji Twitter'a okuma ve paylaşım! o özelliğine kullanım limiti kısıtlaması getirildi! Herkes şaştı kaldı
Teknoloji

Twitter'a okuma ve paylaşım! o özelliğine kullanım limiti kısıtlaması getirildi! Herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 18:35:00 -
Twitter'a okuma ve paylaşım! o özelliğine kullanım limiti kısıtlaması getirildi! Herkes şaştı kaldı

Sosyal medya platformu Twitter'da ücretli üye ya da onaylanmış üye olmayan kişiler 24 saat içinde belirli sayıda tweete erişebilecek. Twitter'da kullanım limiti aşıldı hatası yaygın olarak görülmeye başlandı. Peki, kullanıcılar neden bu hatayı görüyor?

Sosyal medya platformu Twitter, üyelere yönelik tweet okuma ve mesaj paylaşma kısıtlamasına gitti. Şirketin sahibi Elon Musk’ın yaptığı bilgilendirmeye göre, kişilerin günlük okuyabilecekleri ve mesaj sayılarına kısıtlama getirildi. Doğrulanmış hesaba sahip üyeler daha fazla mesaj okuyup paylaşabilecek.

Sosyal medya platformu Twitter'da ücretli üye ya da onaylanmış üye olmayan kişiler 24 saat içinde belirli sayıda tweete erişebilecek.

Onaylanmış ve ücret ödeyen hesap sahipleri günde 6 bin tweet mesajı okuyabilecekler 600 mesaj paylaşabilecek. Buna karşın ücretli üye ya da onaylanmış üye olmayan kişiler 24 saat içerisinde ancak 600 tweete erişim sağlayabilecek ve sadece 300 mesaj yazıp paylaşabilecek

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