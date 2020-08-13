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Teknoloji

Twitter'a bomba özellik geliyor!

Dev sosyal medya platformu Twitter, yaptığı bir açıklamada farklı dilde atılan tweetlerin otomatik olarak çevirilmesini sağlayan yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 05:16:00 -
Twitter'a bomba özellik geliyor!

Sosyal medya devi Twitter, resmi Twitter Brezilya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, farklı dilde atılan tweetlerin otomatik olarak çeviri yapılmasını sağlayan yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların, farklı dillerde paylaşılan Tweetleri paylaşımların altında yer alan 'Tweeti çevir' seçeneğine tıklayarak kendi dillerine çevirebileceği belirtildi.

Bugün itibarıyla Brezilya'daki kullanıcılar üzerinde testlerine başlanan yeni çeviri özelliğinin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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