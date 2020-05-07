Twitter'a bomba özellik geliyor!

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların rahatsız edici tweetleri göndermeye başlamadan önce düşünmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test ettiğini açıkladı. Yeni özellik kapsamında 'Gönder' tuşunu tıkladıklarında kullanıcılara tweetlerindeki kelimelerin bildirilen kelimelerle benzer olup olmadığı söyleneceği ve mesajı düzeltmek isteyip istemedikleri sorulacağı belirtildi.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bir yanıtı yeniden düşünmenize izin vermek için tweet'iniz zararlı olabilecek bir dil barındırıyorsa, gönderinizi yayınlamadan önce gözden geçirme seçeneği sunan bir sistemle iOS'ta sınırlı bir deneme yapıyoruz."

İOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde test edilen özelliğin Andorid cihazlara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.