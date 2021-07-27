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Dünya Twitter yüzünden kriz çıktı! Devlet Başkanı'na dava açtılar
Dünya

Twitter yüzünden kriz çıktı! Devlet Başkanı'na dava açtılar

Nijerya Barosu (NBA) ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya alması nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 23:04:00 -
Twitter yüzünden kriz çıktı! Devlet Başkanı'na dava açtılar

NBA tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Twitter'ın faaliyetlerini askıya alması nedeniyle Buhari ve Nijerya İletişim Komisyonuna Lagos Anayasa Mahkemesinde dava açtıldığı belirtildi.

Nijerya'da Twitter kullanımını suç sayan hiçbir yasa olmadığı kaydedilen açıklamada, hükümetin bu yasağı getirmesinin insan hakları ihlali olduğu ifade edildi.

Buhari ve diğer davalılar, Nijerya'da "tek taraflı olarak, yasal süreç olmaksızın ve başvurucunun anayasal güvence altına alınan haklarına aykırı olarak mikroblog ve sosyal medya web sitesinin faaliyetlerini askıya aldıkları için" suçlandı.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

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