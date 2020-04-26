Twitter yanlış bilgilere müdahale edecek

Dev sosyal medya platformu Twitter, koronavirüsün 5G ile yayıldığını iddia eden gönderiler başta olmak üzere tüm zararlı içerikli paylaşımları engelleme kararı aldı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen sosyal medya platformu Twitter'dan bir hamle daha geldi. Sosyal medya devi Twitter, koronavirüsün 5G ile yayıldığını iddia eden paylaşımlar başta olmak üzere sahte ve yanlış bilgi içeren tüm zararlı içerikli paylaşımları engelleme kararı aldı.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, zararlı içerikli olarak belirlenen yorumların, 5G ekipmanlarını tahrip etmeye yönelik çağrıların yer aldığı içeriklerin ve tüm bunların yanı sıra paniğe, huzursuzluğa ya da düzensizliğe neden olabilecek paylaşımların bu kapsamda değerlendirileceği belirtildi.