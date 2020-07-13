Twitter üyelik ücretli mi? Twitter ücretli mi olacak?
Twitter üyelik ücretli mi? Twitter ücretli mi olacak? Esnafların kendi reklamlarını yapabilmesi adına bir departman açacağını belirten Twitter bir anket düzenledi. Bu anketin sonuçlarına göre hareket edecek olan Twitter, kararını açıkladı. Peki ama twitter ücretli olacak mı? İşletmeler için ücretli kullanım etkin hale mi getirilecek? İşte detaylar...
CNN İnternational’ın aktardığı bilgiye göre Twitter'da yeni bir departman kurulduğunu bildirdi. İş ilanlarının bu departman üzerinden yönetileceği düşünülüyor ve birçok kişiye iş istihdam edileceği planlanıyor.
Twitter, 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerinin daha çok kişiye ulaşabilmesi için abonelik modelini test etmiş, bu proje ile aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyenler tarafından da görülebilmesi planlanıyordu. Yapılan anketler sonucunda olumsuz geri dönüşlerle karşılaşan Twitter, bu durumu askıya aldı.