Twitter üyelik ücretli mi? Twitter ücretli mi olacak?

CNN İnternational’ın aktardığı bilgiye göre Twitter'da yeni bir departman kurulduğunu bildirdi. İş ilanlarının bu departman üzerinden yönetileceği düşünülüyor ve birçok kişiye iş istihdam edileceği planlanıyor.

Twitter, 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerinin daha çok kişiye ulaşabilmesi için abonelik modelini test etmiş, bu proje ile aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyenler tarafından da görülebilmesi planlanıyordu. Yapılan anketler sonucunda olumsuz geri dönüşlerle karşılaşan Twitter, bu durumu askıya aldı.