Son günlerde bazı Twitter kullanıcıları platformun ücretli olması gerektiğini ifade etmeye başladı. Konu hakkında ise Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter ücretli mi olacak? Twitter için ne kadar ücret ödenecek?

Elon Musk, Twitter'daki iş insanları ve siyasetçilerin sosyal medya platformunda kalmak için cüzi bir ücret ödemeleri gerekebileceğini söyledi.

Siyasetçiler, sanatçılar ve iş insanlarının dışında sıradan kullanıcılar içinse Twitter’ın her zaman ücretsiz olacağı Musk tarafından ifade edildi.