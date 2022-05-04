  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Twitter ücretli mi olacak? Twitter için ne kadar ücret ödenecek?
Teknoloji

Twitter ücretli mi olacak? Twitter için ne kadar ücret ödenecek?

Kısa bir süre önce Elon Musk'a 44 milyar dolara satılan Twitter'ın ücretli olup olmayacağı merak konusu oldu. Konu hakkında Elon Musk'tan açıklama geldi. Peki, Twitter ücretli mi olacak? Twitter aylık ücreti ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 11:36:00 -
Twitter ücretli mi olacak? Twitter için ne kadar ücret ödenecek?

Son günlerde bazı Twitter kullanıcıları platformun ücretli olması gerektiğini ifade etmeye başladı. Konu hakkında ise Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter ücretli mi olacak? Twitter için ne kadar ücret ödenecek?

Elon Musk, Twitter'daki iş insanları ve siyasetçilerin sosyal medya platformunda kalmak için cüzi bir ücret ödemeleri gerekebileceğini söyledi.

Siyasetçiler, sanatçılar ve iş insanlarının dışında sıradan kullanıcılar içinse Twitter’ın her zaman ücretsiz olacağı Musk tarafından ifade edildi.

Twitter sahibi kimdi? Twitter’ın eski sahibi kim?
Twitter sahibi kimdi? Twitter’ın eski sahibi kim?

Teknoloji

Twitter sahibi kimdi? Twitter’ın eski sahibi kim?

44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL
44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Ekonomi

44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay