Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması başlıyor

Twitter daha önce tartışmalara neden olan abonelik sistemine başlıyor.

Platformdan yapılan açıklamada uygulamanın 12 Aralık itibariyle devreye alınacağı belirtildi. Uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar olacak.

Abonelik uygulamasını kullananlar için paylaşımları düzenlemek, yüksek çözünürlüklü video yüklemek ve hesabın mavi tikle onaylanması mümkün olacak.

Açıklamada Apple kullanıcılarının neden daha fazla ücrete tabi olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. Daha önce çıkan yorumlar Twitter'ın Apple'ın uygulamalardan ücret alması nedeniyle böyle bir adım attığına işaret etmişti.

Apple-Musk savaşı

Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından, Apple platformda verdiği reklamların çoğunluğunu kaldırmıştı.

Bunun üzerine Elon Musk, Apple hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirttiği bir dizi tweet atmış, buna ek olarak yüzde 30 komisyon ödemek yerine Apple’a “savaş açmayı” tercih edeceğini gösteren bir tweet de paylaşmış, fakat bu tweet’i Apple CEO’su Tim Cook ile görüştükten sonra silmişti.