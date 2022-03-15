Twitter tepkiyi gördü, vazgeçti!

Geçtiğimiz hafta, Twitter tarafından, "Home" (Ana sayfa) ve "En Son" (ters kronolojik) zaman çizelgeleri arasında geçiş yapılmasını sağlayan tasarım değişikliği düzenlemesi, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Twitter, mobil uygulamaları için yayımladığı güncelleme ile ana sayfada varsayılan olarak kronolojik sıralama seçeneğini kaldırmıştı. Kullanıcılar istese de istemese de popüler tweetleri önce görmeye başlamış ve şirket aynı zamanda tweetleri "en son" ve "popüler” olmak üzere iki farklı sekmeye ayırmıştı.

Tepkiler üzerine iptal edildi

Twitter kullanıcıları yeni güncellemeyi, "Gönderileri kronolojik sırayla görmek için her seferinde sağa mı kaydıracağız?" sözleriyle eleştirdi. ShiftDelete'in haberine göre Twitter, kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine varsayılan olarak kronolojik sıralama özelliğini uygulamaya geri getirdi.

Gelişme, Twitter tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu:

Sizi duyduk. Bazılarınız her zaman, önce en son tweetleri görmek istiyor. Diğer seçenekleri araştırmaya devam ederken, zaman çizelgesini geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık.

Uygulama isteğe bağlı kullanılabilecek!

Öte yandan ana sayfada önce popüler tweetleri görmek isteyenler uygulamayı kullanabilecek. Sağ üst köşedeki yıldız simgesine basıp 'Anasayfaya geç'i seçtikten sonra uygulama her açıldığında özelleştirilmiş bir şekilde popüler tweetler görülebilecek.

Yeniden kronolojik sıralamaya geçmek istenildiğinde ise yine yıldız simgesine dokunup 'En son tweetlere geç'e basılması gerekecek. Bu şekilde takip edilen kişilerin paylaştığı tweetler kronolojik olarak sıralanmış bir şekilde ana sayfada görülebilecek.