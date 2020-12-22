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Teknoloji Twitter sesli sohbet özelliği Spaces'ın testlerine başladı
Teknoloji

Twitter sesli sohbet özelliği Spaces'ın testlerine başladı

Sosyal medya devi Twitter, sesli sohbet özelliği Spaces'ı sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 03:11:00 -
Twitter sesli sohbet özelliği Spaces'ın testlerine başladı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, bir tür sesli sohbet odası olan Spaces özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Özelliğin, güncel olarak iOS işletim sistemini kullanan kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiği belirtildi.

Söz konusu özellikle birlikte kullanıcılar, takipçilerinin sohbete katılabilecekleri bir alan oluşturabilecek. Twitter'daki herkes sohbeti dinleyebilecek ve emoji kullanarak tepki verebilecek. Ancak kimin konuşacağını yalnızca toplantı sahibi kontrol edebilecek.

Ayrıca bu özellik, kullanıcıların ikili veya grup halinde sesli arama yapabilmelerine imkan tanıyacak.

Henüz test aşamasında olan Spaces'ın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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