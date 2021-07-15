Twitter resmen duyurdu! 3 Ağustos'ta kaldırılacak
Sosyal medya devi Twitter, 3 Ağustos'tan itibaren Instagram ve Facebook'taki hikayeler özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets'i kaldırcağını açıkladı.
Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak. Fleets'in kaldırılması yönünde alınan kararda, bu özelliğin az kullanılmasının etkili olduğu düşünülüyor. Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz; bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fleets nedir?
Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu. Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.