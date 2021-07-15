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Medya Twitter resmen duyurdu! 3 Ağustos'ta kaldırılacak
Medya

Twitter resmen duyurdu! 3 Ağustos'ta kaldırılacak

Sosyal medya devi Twitter, 3 Ağustos'tan itibaren Instagram ve Facebook'taki hikayeler özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets'i kaldırcağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:17:00 -
Twitter resmen duyurdu! 3 Ağustos'ta kaldırılacak

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak. Fleets'in kaldırılması yönünde alınan kararda, bu özelliğin az kullanılmasının etkili olduğu düşünülüyor. Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 Ağustos'ta Fleets'i kaldırıyoruz; bazı yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

​Fleets nedir?

Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu. Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.

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