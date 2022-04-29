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Medya Twitter rekor kırdı! Kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı
Medya

Twitter rekor kırdı! Kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

Sosyal medya platformu Twitter’ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükseldi. Sosyal paylaşım ağının günlük aktif kullanıcı sayısı ise 229 milyona ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:47:00 -
Twitter rekor kırdı! Kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

Sosyal medya paylaşım ağı Twitter bu yıla ait Ocak-Mart dönemine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi.

Şirket, 2021'in ocak-mart döneminde 1,03 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise 513,3 milyon dolar oldu. Sosyal medya platformunun 2021'in ilk çeyreğinde de yaklaşık 68 milyon dolarlık kar açıklamıştı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk hafta başında sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

Günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı

Twitter'ın bu yılın ilk 3 ayındaki reklam geliri de 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 898,8 milyon dolar reklam geliri açıklamıştı.

Sosyal medya platformu bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,9 artarak 229 milyona ulaştı.

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