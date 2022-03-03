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Teknoloji Twitter, podcast özelliğini deniyor
Teknoloji

Twitter, podcast özelliğini deniyor

Twitter, platformda podcast içeriklerine özel bir sekme için çalışma yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:04:00 -
Twitter, podcast özelliğini deniyor

Uygulama araştırmacısı Alessando Paluzzi tarafından yayınlanan bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Twitter kenar çubuğunda yeni bir podcast bölümünü test ediyor.

Bu, Twitter'ın podcast keşfine büyük bir adım atmak üzere olduğunu gösteriyor.

Podcast yayıncılarının , Twitter'ın etkinleştirdiği haber bültenlerine aktif bağlantılar oluşturabilmelerine benzer şekilde, uygulamada podcast'lerine doğrudan bağlantılar oluşturmalarına olanak tanıyacak.

Twitter, podcast özelliğini test ediyor

Podcast'ler için Twitter, geçen yıl pod keşif uygulaması Breaker'ı da satın aldı. Belki de, Twitter'ın aslında Breaker'ın podcast dinleme kapasitesinin daha spesifik bir entegrasyonu için daha büyük planları varken, bunu Sohbet Odalarına bağlayabilir, daha sonra yeni sekmede dinlemek için podcast'ler olarak kaydedilmiş Sohbet Odalarına bağlanabilir.

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