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Teknoloji

Twitter o özelliği tüm kullanıcılara açtı

Dev sosyal medya platformu Twitter, Tweetlere yanıt verebilecek kişileri seçebilme özelliğini tüm kullanıcılar için aktif hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 02:13:00 -
Twitter o özelliği tüm kullanıcılara açtı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, Mayıs ayında test etmeye başladığı Tweetlere yanıt verebilecek kişileri seçme özelliğinin tüm kullanıcılar için aktif hale getirildiğini duyurdu. Kullanıcılar bu özelliğe artık hem uygulamalarından hem de internet sitesinden erişebilecek.

Twitter'ın hem web sitesi hem de uygulamaları için yayınlanan özellikle birlikte kullanıcılar, Tweetlerine kimlerin cevap verebileceğini seçebilecek.

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