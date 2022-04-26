Twitter kurucusu Jack Dorsey'den Elon Musk açıklaması

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter'ın CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyon dolara satın almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Dorsey, “Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu. Wall Street, Twitter’ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir ilk adım oldu.” ifadelerini kullandı.

Twitter’da yüzde 2.36’lık hissesi bulunan Dorsey, Twitter'ın her zaman kendisi için en büyük sorun ve pişmanlığı olduğunu belirtti. Dorsey, "Elon, güvendiğim tek çözüm." dedi.

Dorsey, halen Twitter'ın yönetim kurulunda yer alıyor, ancak mayıs ayı sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdiğinde ayrılacak.

Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı, ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. Dorsey, 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.