Twitter kripto para işinde ciddi: Crypto kuruldu!

Twitter, özel bir kripto para ekibini bünyesine kattı ve bu konudaki hizmetlerini geliştirmek için harekete geçti. 'Twitter Crypto' ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetilecek. Rinearson'a göre Twitter Crypto, sosyal medya ağında 'blok zinciri', 'NFT', 'web3' ile ilgili her şey için bir 'mükemmellik merkezi' olarak hizmet edecek.

Bitcoin, Etherium, Dogecoin gibi kripto para birimleri blok zinciri olarak bilinen merkezi olmayan bir kayıt sistemi aracılığıyla işlem görüyor. Web3 ise blok zincirinde çalışan merkezi olmayan uygulamaları bir bütün olarak tanımlamak için kullanılıyor. Twitter, oluşturdukları birimin ana hedeflerinden birinin, platformdaki içerik oluşturucuların sanal para birimlerini kullanarak ödeme yapmaları için merkezi olmayan teknolojileri kullanmanın yeni yollarını keşfetmek olduğunu aktardı.

Tuhaf çıkış: 'Dünyaya barış getirecek'

Öte yandan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, daha önce defalarca Bitcoin'i övmüş, dünyaya barış getireceğine inandığını belirtmişti. Ek olarak, Dorsey'in diğer şirketi Square, 2018'deki Bitcoin'i ödeme modeline entegre etti. Şirket, bu ay dijital para biriminin 2021 3. çeyrek gelirinin yaklaşık 2 milyar dolarına katkıda bulunduğunu bildirdi. Twitter Crypto da, sosyal medya platformuna benzer bir model getirmek istiyor.

Rinearson, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Kripto topluluklarından gelen fikirlerin kimlik, topluluk, mülkiyet ve daha fazlasıyla mümkün olanın sınırlarını zorlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz.''

Ayrıca, kripto ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da "sosyal medya için merkezi olmayan bir standart" oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile yakın çalışacağı bildirildi.