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Sağlık Twitter, koronavirüs aşısının hesabını kısıtladı
Sağlık

Twitter, koronavirüs aşısının hesabını kısıtladı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:55:00 -
Twitter, koronavirüs aşısının hesabını kısıtladı

Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.

Twitter Sputnik V aşısının hesabına, “Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?” ibaresi koydu.

Twitter’ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından RDIF yaptığı açıklamada, “Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nı basmasının ardından Trump’ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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