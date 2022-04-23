Twitter, iklim değişikliği reklamlarıyla ilgili karar aldı

İklim değişikliği konusunda sosyal medya platformları da adımlar atmaya başladı.

Bu konuda öne çıkan kuruluşlardan biri Twitter oldu.

İklim değişikliğiyle ilgili reklam kararı

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı." ifadesine yer verdi.

Güvenilir kaynak vurgusu

Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

Kasırgaları daha yıkıcı hale getiriyor

Geçtiğimiz günlerde sonuçları yayınlanan yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, kasırgaların daha yıkıcı olmasına ve yağışlarda ciddi artışa neden olduğunu gözler önüne serdi.

Küresel ısınmanın, Kuzey Atlantik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarını da artırdığına işaret edilen çalışmada, daha sıcak okyanusların, tropik fırtınaların daha fazla nem almasına izin vererek, bunun sonucunda da rekor miktarda yağışın karaya düşmesine neden olduğu vurgulandı.

Yağışları ciddi şekilde artırıyor

AA'nın haberine göre, araştırmada güçlü kasırgalara dönüşen fırtınalarda yağışların en kötü üç gün için yüzde 8 ve en yoğun üç saat için yüzde 11 arttığı saptandı.

Atlas Okyanusu'nda her yıl 1 Haziran ile 30 Kasım arasında kasırga sezonu yaşanıyor.