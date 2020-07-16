Twitter hack saldırısı sonrasında hangi hesapların akışını durdurdu?

Twitter hack saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Önce ünlü Bitcoin borsalarının Twitter hesaplarının hacklenmesiyle başlayıp, Elon Musk'a ve Bill Gates gibi ünlülere de sıçradı.

Hackerlar, bu iki ismin milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesaplarına erişti ve onların hesabından 'bana 1000 dolar yollarsan sana 2000 dolar gönderiyorum' gibi linkli tweetler yolladı. Bu hack saldırısı sonucu hackerlar yaklaşık 12.5 bitcoin (789 bin lira) topladı.

Hangi hesaplar kısıtlandı?

Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter olayın farkına varır varmaz tweetleri kaldırdıklarını belirtti. Yani mavi tike sahip onaylanmış hesapların tweet atmalarının kısıtlandığını belirtti.

Diğer hesaplar için ise herhangi bir kısıtlama olmadı.