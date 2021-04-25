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Teknoloji Twitter da yükümlülüğünü yerine getirdi
Teknoloji

Twitter da yükümlülüğünü yerine getirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’ye temsilci atama yükümlülüğünü yerine getiren Twitter’a uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:00:00 -
Twitter da yükümlülüğünü yerine getirdi

Sayan, Twitter paylaşımında “1 Ekim 2020’de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı” ifadesini kullandı.

Haklar güvence altında

Yasayla 55 milyon vatandaşın kişilik haklarının eksiksiz olarak güvence altına alındığını vurgulayan Sayan, bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin kullanıcıların haklarını koruyacaklarını; mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceklerini ve provokasyonlara alet olmayacaklarını düşündüğünü kaydetti. Yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını belirten Sayan, “Türkiye, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. #SiberVatanımız için tün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Sayan, Türkiye’nin hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edeceğini vurguladı. Yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeleri için de örnek teşkil etmesinin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Sayan, Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izleyeceklerine işaret etti.

Şirket İstanbul'da kuruldu

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre Twitter, ‘İnternet içerik hizmetleri limited şirketi’ unvanıyla şirket kurdu. 10 bin lira sermayeli şirketin adresi, İstanbul’un Şişli ilçesi oldu.

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