Twitter çöktü!

Sosyal medya devi Twitter'a dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Down Detector'un konuya ilişkin yayınladığı raporunda Twitter'ın pek çok ülkede erişim sorunu yaşadığı bilgisine yer verildi.

TSİ 17.00 itibari ile yaşanan sorun ile ilgili henüz Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.