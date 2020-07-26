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Teknoloji

Twitter CEO'su duyurdu: Twitter'da ücretli abonelik dönemi başlayabilir

Twitter CEO'su Jack Dorsey, yayınlanan 2020 ikinci çeyrek mali raporlarına göre Twitter'ın reklam gelirlerinde çok ciddi bir düşüş olduğunu ve buna karşılık ücretli abonelik sistemine geçilebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 05:47:00 -
Twitter CEO'su duyurdu: Twitter'da ücretli abonelik dönemi başlayabilir

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, yayınladığı 2020 ikinci çeyrek mali raporlarıyla birlikte reklam gelirlerinde yüzde 23'lük bir düşüş olduğu bildirdi. Konuya ilişkin CNN'e konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey, bu düşüş nedeniyle yeni arayışlar içerisinde olduklarını ve gerekirse ücretli abonelik sistemine geçilebileceğini ifade etti.

Reklam gelirlerindeki düşüşü koronavirüs salgınına bağladıklarını ifade eden Dorsey, ücretli abonelik testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini ve bu ücretlendirmenin biraz yüksek olacağını söyledi.

"Güvenlik önlemlerimiz sıklaştırılacak"

Geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırıya ilişkin soruları da cevaplayan Dorsey, artık güvenliği daha çok önemseyeceklerini ve bu konudaki çalışmaların sıklaştırılacağını belirtti.

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