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Medya Twitter Blue nedir ve Türkiye’de ne kadar olacak?
Medya

Twitter Blue nedir ve Türkiye’de ne kadar olacak?

Sosyal medya platformu olan Twitter, ücretli üyelik sürümünü olan Twitter Bule’yu piyasaya sürdü. Dünya genelinde pek çok kullanıcısı bulunan Twitter’ın uzun zamandan beridir kazanç sorunu yaşıyordu. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir ve Türkiye’de ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:04:00 -
Twitter Blue nedir ve Türkiye’de ne kadar olacak?

Uzun süredir yeni para kazanma modeli üzerinde çalışan Twitter, ücretli üyelik modeli fikrini resmen hayata geçirdi. Twitter, yeni çıkardığı abonelik hizmeti ile sosyal medyayı salladı. Ücretli olarak kullanıcılara sunulan “Twitter Blue”nun özellikleri ve Türkiye fiyatı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Twitter Blue nedir?

Gelir elde etmekte problem yaşayan sosyal paylaşım sitesi Twitter, ücretli üyelik modelini tanıttı. Twitter Blue adı verilen bu model bazı ülkelerde kullanıma sokuldu.  Mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi. Twitter Blue adı verilen servis şimdilik birçok ülkede hizmete sunuldu.

Twitter Blue özellikleri nedir ve Türkiye ücreti ne kadar?

Twitter Blue’nun en büyük yeniliği, "Tweet'i geri al" seçeneği olacak. Twitter Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alarak düzenleyip yeniden paylaşabilecekler. Ayrıca uzun flood serilerini okumayı kolaylaştıracak bir "Okuma modu" da bulunacak.

Bilenen twitter uygulamasından farklı olarak yeni tema renkleri, özel uygulama simgeleri, favori tweetleri kaydedip düzenleyebileceğiniz "Koleksiyonlar" özelliği" gibi bir dizi ek özellik de sunuyor. Ayrıca, Apple Store'un Türkiye sayfasındaki bilgilere göre ise Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı 30.99 lira oldu.

 

 

 

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