Twitter beğenmeme butonunu test ediyor

Twitter’ın açıklamalarına göre özellik tamamen deney amaçlı. Uygulama bu özellik ile hangi yorumların tartışılan konuyla alakası olduğunu anlamayı planlıyor. Özelliğin tam olarak nasıl bir etki yaratacağı belli değil. Malum Twitter’de çok fazla zorbalık ve negatif yorum mevcut. Ancak Twitter, bu yeni özelliği zorbalığın da önüne geçecek şekilde tasarlamış.

Twitter duyurusuna göre amaç, bir tweet dizisinde daha alakalı yanıtların ortaya çıkmasını sağlamak. Örneğin, uzun ileti dizilerinde en iyi yanıtlar bazen çok aşağılarda kalabiliyor. Bu yeni özellikle konuyla en çok alakası olan yanıtlar üste taşınabilir. Böylece kullanıcılar tonlarca tweeti scroll etmek zorunda kalmadan en alakal yorumları görebilir.

Özellik test aşamasında olduğu için net bir görünüşü yok. Bazıları olumlu oy ve olumsuz oy butonlarını görebilirken, diğerleri Twitter’ın beğen seçeneğinin hemen yanında sadece bir eksi oy butonunu görebilir. Bir yanıtın aldığı olumsuz oyların sayısı herkes tarafından görülmeyecek. Kullanıcıların olumsuz oyları yalnızca kendileri tarafından görülebilecek. Bu da zorbalığın önüne geçmede yardımcı olabilir.

Twitter Kullanıcı Araştırmacısı Cody Elam “Amaç insanları utandırmak değil, insanlara yanıtların kalitesi hakkında görüşlerini özel olarak dile getirme gücü” vermek açıklamalarında bulundu.