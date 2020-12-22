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Teknoloji Twitter, aşı karşıtı ifadeler için harekete geçti!
Teknoloji

Twitter, aşı karşıtı ifadeler için harekete geçti!

Twitter yeni bir prosedürü devreye soktu. Yeni prosedüre göre, Twitter koronavirüs aşısı ile ilgili 'asılsız' olduğu iddia edilen tweetleri direkt olarak yayından kaldıracak.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 23:59:00 -
Twitter, aşı karşıtı ifadeler için harekete geçti!

Bilindiği üzere şu anda 4 – 5 farklı aşı için ülkeler sıraya girmiş durumda. Muhtemelen bu aşılamalar yeni yıl ile birlikte başlamış olacak.

Bazı ülkelerde aşılamaların başlamasıyla birlikte bazı iddialar gün yüzüne çıktı. Aşı olan hemşire bayıldı, aşı oldu kolu şişti, aşı öldükten sonra öldüğü iddia edilmişti.

Twitter da bu tarz paylaşımların yaygınlaşmaması ve aşı karşıtı söylemler için yeni bir prosedürü devreye soktu. Artık bu tarz tweetler Twitter tarafından otomatik olarak kaldırılacak ve silinecek.

 

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