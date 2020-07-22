Twitch yeni kategoride yayınlara devam edeceğini açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan canlı yayın platformu olan Twitch, Amazon'unda katkılarıyla spor kategorisinde yayın yapmaya başlayacaklarını açıkladı. Spor kategorilerinde Arsenal, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain'den gelecek olan içeriklerde yayımlanacak. Ayrıca Twitch'in yeni spor kategorisi, platformda bulunan mevcut NBA, NHL, RFL, UFC ve NWSL içeriğine de ev sahipliği yapacak. TwitchSports yayınları bugün NBA, UFC, ve Arsenal'in iki saatlik bir yayını ile tekrardan kullanıcıları ile buluşacak. İlerleyen zamanlarda Premier Ligi'de ücretsiz yayınlanmak isteyen Twitch, yayın haklarını da satın almak istiyor. İleriki günlerde nasıl bir adım atılacağı olacağı merak konusu...