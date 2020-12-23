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Teknoloji Tweet atma dönemi tarihe mi karışıyor? Twitter'a bomba özellik!
Teknoloji

Tweet atma dönemi tarihe mi karışıyor? Twitter'a bomba özellik!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter kullanıcılarına bomba bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor. İşte Twitter'in yeni özelliğiyle ilgili tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:55:00 -
Tweet atma dönemi tarihe mi karışıyor? Twitter'a bomba özellik!

Twitter son dönemlerde ilginç eleştirilerin ve yorumların hedefi haline geldi. Bunun nedeni ise bünyesine kattığı yeni özelliklerden kaynaklanıyor. Bir süre önce 'Fleets' adında hikaye özelliği Twitter'da kullanılma sunuldu. Bir kısım bu özelliğin kullanışlı olduğunu söylerken, bir kısım ise Twitter'ın işleyişine aykırı olduğunu ve formatı bozduğunu düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken Twitter'dan şimdi de sesli mesaj özelliği duyurusu geldi.

Twitter, kullanıcıların sesli görüşme yapmalarını sağlayacak özelliğine "Spaces" ismini verdi. Sadece iOS ekosistemindeki çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen bu özellik, kullanıcıların sesli görüşmeler yapmasını sağlıyor.

Bu özellik için de bir resmi Twitter hesabı oluşturan şirket, "bazen 280 karakterin yeterli olmadığını" ifade ediyor. Twitter, henüz birkaç paylaşım yaptığı bu hesap üzerinden Spaces özelliği ile ilgili gelişmeleri aktaracağını belirtti.

Twitter Spaces nasıl çalışacak?

Twitter'ın yaptığı açıklamalara göre Spaces isimli özellik, sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabilecek. Yani bu özellik sayesinde takipleştiğiniz başka bir kullanıcı ya da kullanıcı grubuyla sesli görüşme yapabileceksiniz.

Kullanıcıların, bu özellik üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade eden şirket, hangi kullanıcının konuşabileceğine bile karar verilebileceğini söylüyor. Ayrıca Spaces'te raporlama ve engelleme gibi önemli özellikler de bulunacak.

Spaces ile ilgili olarak edinilen diğer bilgilerse, özelliği kullanacak kişilerin, benzersiz bağlantılar oluşturabileceğini gösteriyor. Yani sohbet odası açan bir kullanıcı, oluşturacağı benzersiz bağlantıyla kullanıcıları, sadece kendi istediği kullanıcıları sohbet odasına davet edebilecek. Üstelik bu bağlantılar da özelleştirilebilecek.

Örneğin bir bağlantıyla davet edilen kullanıcı konuşmacı, bir bağlantıyla davet edilen bir kullanıcı ise yalnızca dinleyici olabilecek. Tüm bunlara ek olarak kullanıcılar, sesli görüşmeler sırasında birkaç emoji kullanarak, iletişimin daha sağlıklı olmasını sağlayabilecekler.

Spaces'in ne zaman çıkacağı belirsiz

Spaces özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

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