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Aktüel TVHB köpeklerin ses tellerinin kesildiği iddiasının takipçisi olacak
Aktüel

TVHB köpeklerin ses tellerinin kesildiği iddiasının takipçisi olacak

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "(Keçiören'de köpeklerin ses tellerinin kesildiği iddiası) 4 köpek kontrol amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmiş ve üniversiteden gelecek rapor doğrultusunda konu netlik kazanacaktır" - "TVHB Merkez Konseyi olarak konunun hassasiyetle takipçisi olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:57:30 -
TVHB köpeklerin ses tellerinin kesildiği iddiasının takipçisi olacak

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde barındırılan köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığı konusunun Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden gelecek rapor doğrultusunda netlik kazanacağını ifade etti.

Eroğlu, Keçiören'de ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpeğin ses tellerinin bir veteriner hekim tarafından kesildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayvanları Koruma Kanunu'na rağmen son günlerde hayvanların uğradıkları haksızlıklara, işkence, kötü muamele ve öldürülme haberlerine rastlandığını belirten Eroğlu, söz konusu kanunda "Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır." ibaresinin yer aldığına işaret etti.

- "Her kim olursa olsun..."

Keçiören'de bir apartman dairesinde barındırılan köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığı, alınmış ise kimler tarafından alındığının henüz tespit edilemediğini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"4 köpek kontrol amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmiş ve üniversiteden gelecek rapor doğrultusunda konu netlik kazanacaktır. Her kim olursa olsun, bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suçlarına yönelik hareket ettiği taktirde bunun cezasını parayla değil, hapis cezasıyla çekmelidir."

Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi olarak konunun hassasiyetle takipçisi olduklarını vurgulayarak, bu olayın suçlularının en ağır cezayla cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

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