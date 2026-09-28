TVHB Başkanı Eroğlu: Kuduz yüzde 99,9 ölümle sonuçlanıyor, yüzde 100 önlenebiliyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kuduzun Dünya Sağlık Örgütü'nün ifadesiyle yüzde 99,9 ölümle sonuçlandığını, aynı zamanda yüzde 100 önlenebilen bir hastalık olduğunu söyledi. "İnsanların bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor" diyen Eroğlu, hastalıkla mücadelenin vaka ortaya çıktıktan sonra değil, kaynağında başlaması gerektiğini vurguladı.

Kuduzla mücadelede hayvan sağlığının korunmasının insan sağlığının korunması bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden Eroğlu, yaban hayatında hastalığın kontrol altına alınmasını, evcil hayvanların düzenli aşılanmasını ve riskli temasların etkin biçimde takibini mücadelenin temel unsurları olarak sıraladı. Eroğlu, kuduz vakası gerçekleştiği an ısırılan bölgenin 15-20 dakika sabunlu suyla yıkanmasını, ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini önerdi.

28 Eylül, Pasteur'ün hayatını kaybettiği gün

Dünya Kuduz Günü'nün 2007'den bu yana her yıl 28 Eylül'de kutlandığını belirten Eroğlu, "Bu bir kutlama günü değil, bir farkındalığın ortaya konmasıdır" dedi. Hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar grubunda yer alan kuduzda ilk kez 1800'lü yılların sonunda Pasteur tarafından, bir hayvan tarafından ısırılan bir çocuğun başarıyla tedavi edildiğini anlattı. Eroğlu'nun aktardığına göre 28 Eylül, Pasteur'ün hayatını kaybettiği gün olduğu için Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Dünya Kuduz Günü ilan edildi.

Isıran hayvanın 10 gün müşahedeye alınması gerekiyor

Eroğlu, kedi ya da köpek tarafından ısırılan veya tırmalanan kişinin izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı: "Doğru bilinen yanlışları terk etmek lazım. O bölgeyi hemen sabunlu suyla 15 dakika yıkadıktan sonra bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Isıran hayvanın da müşahedeye alınması lazım."

10 günlük müşahede süresince 3 doz aşı uygulandığını söyleyen Eroğlu, hayvan bu sürenin sonunda sağlıklıysa aşının bırakıldığını, çünkü hayvanın kuduz olmadığının anlaşıldığını aktardı. Kuduz teması oluşmuşsa hayvanın 10 gün içinde hastalanıp öleceğini dile getirdi.

Türkiye'deki tabloya da değinen Eroğlu, "Bizim ülkemizde geçmiş yıllara göre artık insan vakası az. Bu yıl bir çocuğumuz hayatını kaybetti. O da ısırıldığını bilmiyor, ısıran hayvan da yok" dedi.

Tek Sağlık için kurul kararı geçen yıl kasımda alındı

Zoonotik hastalıklara karşı en etkili mücadelenin Tek Sağlık Uygulaması olduğunu dile getiren Eroğlu, geçen yıl kasım ayında Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda Ulusal Tek Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun kurulması kararının alındığını aktardı. TVHB'nin Türkiye'deki tüm veteriner hekimleri temsil ettiği için bu kurulda yer alması gerektiğini Cumhurbaşkanlığına ve çeşitli makamlara ilettiklerini, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi erken uyarı, erken teşhis ve reaksiyon çalışmalarının yürütüldüğü bir yapıya ihtiyaç olduğunu belirttiklerini söyledi.

Antibiyotik direnci konusunda da konuşan Eroğlu, 2050 yılında her yıl 10 milyon insanın bu direnç yüzünden hayatını kaybedeceğinin ifade edildiğini aktardı. "Çeşitli antibiyotikler artık işe yaramıyor" diyen TVHB Başkanı, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye'de 40 bine yakın serbest veteriner hekimin çalıştığını belirten Eroğlu, geçtiğimiz aylarda bütün bölgelerde toplantılar yaparak sahadaki meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini anlattı. Sözlerini, "İnşallah ülkemizde insanlarımızın tamamen kuduza karşı bilinç seviyesinin yükseltildiği ve kuduzun görülmediği günler görürüz" dileğiyle tamamladı.