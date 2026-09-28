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'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

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'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

Kütahya’da tezgahlarda yerini alan Simav hünnapı, uygun fiyatı ve kendine özgü lezzetiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Halk arasında 'doktor hünnap' olarak adlandırılan meyve, kilogramı 80 ila 120 TL arasında değişen fiyatıyla yoğun talep görüyor. Çoğu insan faydasını bilmediği için cebindeki parasını çöpe atıyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap son yılların gözde besini.

#1
Foto - 'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

Kütahya'da tezgahlarda yerini alan ve halk arasında "doktor hünnap" olarak adlandırılan Simav hünnapı, pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi.

#2
Foto - 'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

Simav ilçesinden getirdikleri hünnapları Kütahya pazarında kilogramı 80 ile 120 TL arasında satışa sunan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, ürüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Daha önce hünnapı Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiklerini belirten esnaf, son yıllarda Simav'da da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

#3
Foto - 'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle halk arasında çeşitli sağlık faydalarıyla bilindiğini belirten esnaf, "Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine, diyabet, sarılık ve ülser gibi birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi pazarımızda büyük rağbet görüyor. Şu an satışlarımız çok iyi gidiyor" dedi.

#4
Foto - 'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor

Pazarda yoğun ilgi gören Simav hünnapının, özellikle son yıllarda Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği meyveler arasında yer aldığı belirtildi.

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