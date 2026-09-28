'Doktor hünnap' lakabıyla satılıyor: Çoğu kişinin faydasından haberi yok! Cebinizdeki parayı çöpe atmayın, bakın ne yapıyor
Kütahya’da tezgahlarda yerini alan Simav hünnapı, uygun fiyatı ve kendine özgü lezzetiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Halk arasında 'doktor hünnap' olarak adlandırılan meyve, kilogramı 80 ila 120 TL arasında değişen fiyatıyla yoğun talep görüyor. Çoğu insan faydasını bilmediği için cebindeki parasını çöpe atıyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnap son yılların gözde besini.