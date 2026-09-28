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Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Norveç'i deplasmanda 2-1 yendikleri mücadele sonrası Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafael Leao,Norveç'i deplasmanda 2-1 yendikleri mücadele sonrası Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rafael Leao'nun açıklamaları şöyle:

#2
Foto - Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

-Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı; oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. -Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. -Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum.

#3
Foto - Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

-Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum.

#4
Foto - Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

-Ancak ister ilk 11’de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum.

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