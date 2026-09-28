Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı

-Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı; oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. -Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. -Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum.