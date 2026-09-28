Norveç maçı sonrası Rafael Leao'dan itiraf: Türk ligi beni şaşırttı
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Norveç'i deplasmanda 2-1 yendikleri mücadele sonrası Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Norveç'i deplasmanda 2-1 yendikleri mücadele sonrası Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafael Leao,Norveç'i deplasmanda 2-1 yendikleri mücadele sonrası Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rafael Leao'nun açıklamaları şöyle:
-Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı; oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. -Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. -Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum.
-Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum.
-Ancak ister ilk 11’de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım. Fark yaratabileceğimi hissediyorum.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23