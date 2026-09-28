Fatih Tekke'den kariyerine dair ipucu: Kimse beklemiyordu, ortalığı ayağa kaldıracak sözler...
Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke, Mısır basınına yaptığı açıklamalarda kariyerine dair ipuçları verdi.
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Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke, Mısır basınına yaptığı açıklamalarda kariyerine dair ipuçları verdi.
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon güzel bir başarı yakalayan teknik direktör Fatih Tekke ile bu sezon alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Trabzonspor ile vedalaşan Fatih Tekke, Mısır basınından Cairo 24'e açıklamalar yaptı.
Fatih Tekke'nin açıklamaları şöyle:
-Ne yazık ki Mohamed Salah ile uzun zaman geçirme fırsatım olmadı ancak futbolculuğundan önce harika bir insan. Saha içinde ve saha dışında profesyonel. Birlikte olduğumuz kısa süre boyunca kendine özgü kişiliğini fark etmek kolaydı.
Mısır liginde teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili de konuşan Fatih Tekke, ülkeye açık kapı bıraktı:
-Futbolu seviyorum ve takımımın gelişimini takip etmekten, onu geliştirmek için çalışmaktan keyif alıyorum. Mısır'dan uygun bir fırsat gelirse kesinlikle düşüneceğim.
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