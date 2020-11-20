TVF’den art arda önemli adımlar! Kapımız herkese açık

Akit Ekonomi

Toplam 20 şirketi ve pek çok taşınmazı portföyünde bulunduran Türkiye Varlık Fonu (TVF), enerji ile maden yatırımlarını odağa oturtuyor. Fon, yönettiği 20’ye yakın madeni de bir holding şemsiyesi altında toplamayı planlıyor. Önemli projeler ortaya koyacaklarını vurgulayan TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Stratejik alanlarda sermaye yatırımları yapacağız. Bunu yaparken kapımız her bireye ya da her kuruma açık. Zira ithalatı frenlemeyi, yerlilik oranını ve ihracatı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Sönmez, “İşte bu ortamda TVF’nin ve kamunun sinerjisini koyup ‘Bölgesel ve küresel işlere de varız’ demeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

Stratejik hamleler yapıyoruz

Sönmez, her fırsatta Türkiye’nin en değerli maden holdingini oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtiyor. Ülkenin altın, demir, kömür, bakır, alüminyum ile çinko ithal ettiğine dikkati çeken Sönmez, “Söz konusu ürünleri üretmek ve ihraç etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” mesajını veriyor.

Yeni yatırımlar yolda

Afşin-Elbistan C Termik Santrali’ni aktivite etmek için de gerekli adımları attıklarını anlatan Sönmez, şunları söylüyor: “Burada yerli kömürden enerji üreteceğiz. Çevreye duyarlı, kaliteli bir santral inşa edeceğiz. Bin 600 ila bin 800 megavatlık, birkaç milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçireceğiz. Bu yatırımımızla hem enerji ekonomisine hem refah ve kalkınmaya olumlu katkıda bulunacağız. Öbür taraftan TVF olarak Türkiye’nin cari açık ve tasarruf sorununun çözmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada tüm imkânlarımızı kullanmak durumundayız. Ayrıca kamu sorumluluğuyla hareket etmek, çevreyi korumak için özen göstermek zorundayız.” Her 10 üründen 9’unun ithal edildiği petrokimya alanında da yerlileşmeye ağırlık vereceklerini dile getiren Sönmez, “İnşallah 10 milyar dolarlık yatırımımızla ülkemizin gereksinim duyduğu ürünlerin üretileceği tesisler kuracağız” ifadesini kullanıyor.

100 ton altın üretecek

Öte yandan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre TVF, 2021-2023 döneminde milli ekonominin güçlenmesinde önemli rol oynayacak. Fon, yerli ve yabancı firmalarla müşterek projeler ortaya koyacak. Enerji üretimi için bir araya gelen firmaların sermaye yatırımlarında yer alacak. Turkcell örneğinde olduğu gibi stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakarak yatırımlarını devam ettirecek. TVF, ayrıca devraldığı alanlarda her sene 100 ton altın üretecek. Toplam 8 sektörden 20 şirketi bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ’nin sermaye toplamı 30 milyar doları aştı. Devamlı büyüyen fonun genel müdürü Zafer Sönmez, “Emekleme dönemi geride kaldı, adım atılmaya başlandı” dedi. Sönmez, TVF’nin banka olmadığını ve kredi vermediğini de belirtti.

Finansal mimari değişmeli

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, ayrıca şunları kaydetti:

Fon, ekonomide yapısal sorunlara çözüm getiren ve yatırım stratejileri kurgulamak üzere harekete geçen bir yapı.

Tasarrufun güçlendirilmesi çok önemli. Bunun için finansal sektörün mimarisi değiştirilmeli. Malum, finansal sektörün bilançosunun yüzde 95’i bankalardan oluşuyor. Bu durum risk teşkil ediyor.

Mega proje

Türkiye’de 2 alanın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlk olarak mevcut finansal sektör büyümeli ama bankacılık sektörünün toplam içindeki payı yüzde 95’lerden çok daha aşağı gelmeli.

Kafa yorduğumuz diğer bir konu ise sermayeye dönük sektörlerin arttırılmasıdır. Yani sermaye sağlayıcı sektörlerin, finansal kuruluşların oluşturulmasıdır. Bu çerçevede 2019 sonunda kamu sigorta şirketlerinin konsolidasyonu projesini başlattık. Bunların satın alınması 2020 Nisan ayında tamamlandı.

Şu hakikat ki TVF, bütçeyi fonlamaz. Merkez Bankası değildir, para politikasını belirlemez. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı değildir, portföyündeki şirketleri satmak gibi bir amacı yoktur. Fonun amacı değer oluşturmaktır.

TVF’nin yol haritası belli. Haritada şirketlerin değerini arttırmak, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlamak, finansal piyasalardaki iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek yer alıyor.

2022’nin ikinci yarısında inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İstanbul Finans Merkezi’ni Ataşehir’de aktive edeceğiz.

TVF’nin toplam aktifleri 1,2 trilyon lira, öz kaynakları 207 milyar liradır. Bunun yüzde 14’ü azınlık payıdır. Toplam satışları 139-140 milyar liradır, net kârı da 17,1 milyar liradır.