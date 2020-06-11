“TVF bir banka değil fondur”

Finansal mimari değişmeli

Meclis’te 3 yıldır yürüttükleri çalışmalar ve ileriye dönük hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Sönmez, ayrıca şunları kaydetti:

l TVF daha çok Singapur ve Malezya’daki modele benziyor.

l Fon; ekonomide yapısal sorunlara çözüm getiren, yatırım stratejileri kurgulamak üzere harekete geçen bir yapı.

l Tasarrufun güçlendirilmesi çok önemli. Bunun için finansal sektörün mimarisi değiştirilmeli. Malum, finansal sektörün bilançosunun yüzde 95’i bankalardan oluşuyor. Bu durum risk teşkil ediyor.

Önemli proje

l Türkiye’de 2 alanın güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlk olarak mevcut finansal sektör büyümeli ama bankacılık sektörünün toplam içindeki payı yüzde 95’lerden çok daha aşağı gelmeli.

l Kafa yorduğumuz diğer bir konu ise sermayeye dönük sektörlerin arttırılmasıdır. Yani sermaye sağlayıcı sektörlerin, finansal kuruluşların oluşturulmasıdır. Bu çerçevede 2019 sonunda kamu sigorta şirketlerinin konsolidasyonu projesini başlattık. Bunların satın alınması 2020 Nisan ayında tamamlandı.

l Şu hakikat ki TVF, bütçeyi fonlamaz. Merkez Bankası değildir, para politikasını belirlemez. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı değildir, portföyündeki şirketleri satmak gibi bir amacı yoktur. Fonun amacı değer oluşturmaktır.

l TVF’nin yol haritası belli. Haritada şirketlerin değerini arttırmak, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlamak, finansal piyasalardaki iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek yer alıyor.

Kritik hamle

l Fon tarafından bir hamle daha yapıldı. Yaklaşık 20 değerli maden satın alındı. Türkiye’nin büyük bir maden holdingini oluşturmak için çalışmalara başlandı.

l 2022’nin ikinci yarısında inşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İstanbul Finans Merkezi’ni Ataşehir’de aktive edeceğiz.

l TVF’nin toplam aktifleri 1.2 trilyon lira, öz kaynakları 207 milyar liradır. Bunun yüzde 14’ü azınlık payıdır. Toplam satışları 139-140 milyar liradır, net kârı da 17.1 milyar liradır.