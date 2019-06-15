0553 313 94 23

TVEL ve Hermith GmbH, titanyum üretimi için ortak girişim kurdu

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL ile Avrupa’nın büyük titanyum tedarikçilerinden Alman Hermith GmbH, titanyum alaşımı üretimi için ortak bir girişim kurmak üzere Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda anlaşma imzaladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
TVEL ve Hermith GmbH, titanyum üretimi için ortak girişim kurdu

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yakıt şirketi TVEL ile Avrupa’nın büyük titanyum tedarikçilerinden Alman Hermith GmbH, titanyum alaşımı üretimi için ortak bir girişim kurmak üzere Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda anlaşma imzaladı.


Anlaşma, Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Federal Almanya Mali İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in huzurunda, TVEL JSC Başkanı Natalia Nikipelova ile Hermith GmbH Genel Müdürü Alexey Rasskazov tarafından imzalandı. Söz konusu belge, yeni şirketin kurulmasına ilişkin kurumsal prosedürleri belirtmenin yanı sıra yatırım anlaşması için gereken belgelerin bir listesini de kapsıyor. Rus-Alman ortak girişimi, havacılık, otomotiv endüstrisi ve tıp gibi bilgi yoğun endüstriler için katma değeri yüksek ürünler konusunda uzmanlaşmayı hedefliyor. İlk etapta hidrolik uçak sistemleri için dikişsiz boruların yanı sıra, ilave üretim için titanyum tel üretiminin başlatılması planlanıyor. Ayrıca taraflar ürün yelpazesini özellikle de uçak bağlantı elemanları, otomotiv endüstrisi için titanyum yaylar, endoprotez parçaları, süper iletken malzemeler gibi ürünlerle genişletmeyi düşünüyor. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda imzalanan bu belge, TVEL JSC ve Hermith GmbH’nin bu yılın Nisan ayında Soçi’de düzenlenen Atomexpo-2019 Uluslararası Forumu’nda imzaladığı işbirliği anlaşmasının devamını teşkil ediyor. Bu süreçte, Rus ve Alman şirketleri, Glazov’da yer alan Chepetsky Mekanik Fabrikası’nda üretilen titanyum ürünlerinin Avrupa pazarına ortak tedarikinde olumlu deneyimler edindi. Bu ortaklığın geliştirilmesi, şirketlerin endüstriyel işbirliğini ilerletmelerini ve teknolojik uzmanlıklarını birleştirmelerini sağlayacak.


TVEL JSC Başkanı Natalia Nikipelova, “TVEL JSC ve Hermith’in titanyum üretiminin ortak gelişimi konusundaki projesi, TVEL Fuel Company ve Rosatom’un, nükleer olmayan işletmelerin gelirlerini artırmalarını hedefleyen stratejisine tam olarak uyuyor. Metalurji en falza gelecek vaat eden endüstrilerden biri. Chepetsky Mekanik Fabrikası tarafından üretilen metalurji ürünlerinin payı, 2018’de 13,5 milyar ruble olan TVEL Fuel Company’nin toplam nükleer olmayan gelirlerinin yüzde 25’inden fazlasını oluşturuyor. Hermith ile işbirliği yapmak, titanyum tüketen katma değeri yüksek yeni pazarlara açılmamızı sağlayacaktır. Bunlar ürün kalitesi konusunda en katı şartlara sahip yüksek teknolojili endüstrilerdir" dedi.


Hermith GmbH Genel Müdürü Alexey Rasskazov ise “Hermith GmbH ve TVEL JSC arasındaki ortak girişim, Avrupa, ABD ve Kanada pazarlarına yüksek teknoloji titanyum ürünlerinin üretimi ve tedariki üzerine Alman-Rus işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımdır. Halihazırda parti üretiminde piyasaya sürülen ürünler rekabetçi, yüksek kaliteli ve güvenilirdir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan Göksu’ya ziyaret
    1. Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan..
    2. İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    4. Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar
    5. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    6. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    7. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    8. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    9. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    10. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    11. Erzurum’da huzur toplantısı
    12. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    13. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    15. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    16. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    18. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    19. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    20. Karne heyecanına ortak oldular
    21. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    22. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    23. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    24. Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında..
    25. Dünyada 3,8 milyar kişi "online"
    26. Maaş bordrosu nasıl öğrenilir?..
    27. Torku’yu çekemeyenler ‘İflas’ yalanına..
    28. AK Partili isimden İstanbul mesajı: 24..
    29. Tarım ÜFE mayısta azaldı
    30. Oltu’da dolu yağışı etkili oldu
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!