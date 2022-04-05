  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TV’de bugün hangi dizi ve filmler var? 5 Nisan Salı televizyonların yayın akışı
Medya

TV’de bugün hangi dizi ve filmler var? 5 Nisan Salı televizyonların yayın akışı

TV’de bugün ne kadar? Televizyonların bugünkü yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ATV’nin sevilen dizisi Destan yeni bölümü ile izleyicileri yine heyacanlı bir bölüme izleyecek. TRT 1’de ise Masumlar Apartmanı dizisiyle diziseverlerin evine konut olacak. 5 Nisan 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:49:00 - 2022-04-05 16:54:23
TV’de bugün hangi dizi ve filmler var? 5 Nisan Salı televizyonların yayın akışı

5 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı listesinde Ramazan programları ile sevilen diziler Masumlar Apartmanı yanı sıra Destan'ın yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

AKİT TV YAYIN AKIŞI

17:00 Feridun Erdoğral

Haber Bülteni

17:20 Ahmet Özdemir

İş ve Ekonomi

17:30 İrfan Çalışkan

Şehirde Ramazan

18:00 Ahmet Hakan Karagül

İftara Vuslat

19:50 Lokman Yıldız

Kutlu Yolculuk

20:30 Muharrem Coşkun

Ana Haber

21:45 Özhan Yıldız

Spor Bülteni

22:00 Sabri Balaman

Derin Kutu

01:00 Mustafa Balevi

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2

18:30 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Düğün Dernek

00:30 Pelin'in Mutfağı

02:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

 

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Destan

00:25 Hakim

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Mesnevi'den Hikayeler

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

03:15 Sahur Bereketi (Canlı)

05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım'

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati (Canlı Yayın)

20:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm)

21:20 Dizi 'Hz. Yusuf'

23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul"

02:15 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti (Canlı Yayın)

05:15 Mukabele

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay