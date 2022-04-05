TV’de bugün hangi dizi ve filmler var? 5 Nisan Salı televizyonların yayın akışı

TV’de bugün ne kadar? Televizyonların bugünkü yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ATV’nin sevilen dizisi Destan yeni bölümü ile izleyicileri yine heyacanlı bir bölüme izleyecek. TRT 1’de ise Masumlar Apartmanı dizisiyle diziseverlerin evine konut olacak. 5 Nisan 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!