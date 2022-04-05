TV’de bugün hangi dizi ve filmler var? 5 Nisan Salı televizyonların yayın akışı
TV’de bugün ne kadar? Televizyonların bugünkü yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ATV’nin sevilen dizisi Destan yeni bölümü ile izleyicileri yine heyacanlı bir bölüme izleyecek. TRT 1’de ise Masumlar Apartmanı dizisiyle diziseverlerin evine konut olacak. 5 Nisan 2022 Salı Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
5 Nisan 2022 Salı tv yayın akışı listesinde Ramazan programları ile sevilen diziler Masumlar Apartmanı yanı sıra Destan'ın yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
AKİT TV YAYIN AKIŞI
17:00 Feridun Erdoğral
Haber Bülteni
17:20 Ahmet Özdemir
İş ve Ekonomi
17:30 İrfan Çalışkan
Şehirde Ramazan
18:00 Ahmet Hakan Karagül
İftara Vuslat
19:50 Lokman Yıldız
Kutlu Yolculuk
20:30 Muharrem Coşkun
Ana Haber
21:45 Özhan Yıldız
Spor Bülteni
22:00 Sabri Balaman
Derin Kutu
01:00 Mustafa Balevi
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2
18:30 Star Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Düğün Dernek
00:30 Pelin'in Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Destan
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:40 Mesnevi'den Hikayeler
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
03:15 Sahur Bereketi (Canlı)
05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
15:30 Dizi 'Can Yoldaşım'
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati (Canlı Yayın)
20:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm)
21:20 Dizi 'Hz. Yusuf'
23:20 Dizi "Diriliş Ertuğrul"
02:15 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti (Canlı Yayın)
05:15 Mukabele