TV'de atıp tutan 'Can'cık mahkemede kıvırdı!

EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmenle ilgili yaptığı alçakça açıklamadan dolayı hakkında dava açılan Can Ataklı, mahkemede kıvırdı. Ataklı, savunmasında “Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm” dedi.

Ataklı "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek bence yanlış" demişti.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Ataklı, hakaret kastının olmadığını iddia etti.

Ataklı, “Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün program sunarken EBA TV’nin başladığını gördüm. Yayında başörtülü öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncelerimi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm. İfade tarzım bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğundan rahatsız edici gelmemektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

TV’de atıp tutup mahkemede kıvıran Ataklı ile ilgili “başörtüsü takmayan öğretmenler için de aynı şeyi düşünürmüydü?” sorusu akıllara geldi.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Başörtülü öğretmeni hedef almıştı

Can Ataklı, terör sevici Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele 1 TV’deki “Gün Başlıyor” programında EBA TV’deki başörtülü öğretmeni hedef alarak “Bu birinci sınıflar için başlamış. Öğretmen de türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu an türbanlı öğretmen var mı var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek bence yanlış” ifadelerini kullanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Can Ataklı’nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği öne sürülerek 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.