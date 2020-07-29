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Spor

TV+'da bayram coşkusu sporla yaşanacak

Tüm kullanıcıların Premium kategorisindeki tüm kanalları bayrama özel olarak ücretsiz izleyebileceği TV+'ta yeniden başlayan NBA'in ve dördüncü yarışı koşulacak Formula 1'in heyecanı da sporseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:03:16 -
TV+'da bayram coşkusu sporla yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Dijital TV platformu TV+'ta Kurban Bayramı döneminde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Formula 1 heyecanı yaşanacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, TV+, bayramda tüm abonelerine bayram hediyesi verecek. Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, bayram süresince premium kategorisindeki tüm kanallarını bütün kullanıcılarına ücretsiz şekilde açacak.

Dünyanın en değerli basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'in geri dönüşü bayramda TV+'ta olacak. Bayram boyunca, ABD'nin Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanacak 9 NBA maçı, canlı olarak TV+'tan yayınlanacak.

Dünyanın önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Formula 1'in dördüncü yarışı da tüm detaylarıyla TV+'ta olacak. İngiltere'de yer alan Silverstone Pisti'ndeki hem antrenman turları hem sıralama turları hem de yarış mücadelesi bayramda TV+'taki S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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