TV+'da bayram coşkusu sporla yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Dijital TV platformu TV+'ta Kurban Bayramı döneminde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Formula 1 heyecanı yaşanacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, TV+, bayramda tüm abonelerine bayram hediyesi verecek. Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, bayram süresince premium kategorisindeki tüm kanallarını bütün kullanıcılarına ücretsiz şekilde açacak.

Dünyanın en değerli basketbol ligi olarak kabul edilen NBA'in geri dönüşü bayramda TV+'ta olacak. Bayram boyunca, ABD'nin Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanacak 9 NBA maçı, canlı olarak TV+'tan yayınlanacak.

Dünyanın önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Formula 1'in dördüncü yarışı da tüm detaylarıyla TV+'ta olacak. İngiltere'de yer alan Silverstone Pisti'ndeki hem antrenman turları hem sıralama turları hem de yarış mücadelesi bayramda TV+'taki S Sport'tan canlı yayınlanacak.