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Medya TV8.5 canlı yayınında şok! Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova birbirine girdi
Medya

TV8.5 canlı yayınında şok! Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova birbirine girdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasını Türk spor tarihinin en büyük başarısı olarak değerlendirirken "Devlet nişanı verilmeli" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine moderatör Murat Kosova araya girerek, "Büyük olay kabul ediyorum ama Türk sporu için bu olayı ilk 10'a almam." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:01:00 -
TV8.5 canlı yayınında şok! Rıdvan Dilmen ile Murat Kosova birbirine girdi

TV8.5 ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumcu Rıdvan Dilmen ve moderatör Murat Kosova küçük çaplı bir tartışma yaşadı.

"Devlet nişanı verilmeli"

Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasının Türk spor tarihinin en büyük olayı olduğunu iddia eden Rıdvan Dilmen, "Dünyanın en önemli ligi, futbol dahil olmak üzere. NBA'de triple double yapan en genç pivot, bu inanılmaz bir olay! Devlet nişanı verilmeli. Ben Türk sporunda Alperen'in başarısını görmedim." ifadelerini kullandı.

"İlk 10'a almam"

Programın moderatör ve yorumcusu Murat Kosova ise Dilmen'in söylediklerini abartılı bularak, "Hidayet Türkoğlu'nun Orlando Magic ile Lakers'ı elemek üzereyken finallerin en değerli oyuncusu olacaktı. Bir topla kaybettiler. Özel bir oyuncu kabul ediyorum ama sen en zirveye koyuyorsun. Alperen Şengün'ün NBA tarihinde triple double yapan en genç pivot olmasını, Türk spor tarihinin en iyi ilk 10 başarısı arasına almam." dedi.

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