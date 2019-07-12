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TV5 Nevşin Mengü'nün bacaklarından rahatsız oldu, başörtüsü düşmanlığını görmezden geldi

TV5 yayına çıkardığı başörtüsü düşmanı Nevşin Mengü'nün bacaklarından rahatsız olurken, İslam hakkındaki nefretini görmezden geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:53
TV5 Nevşin Mengü'nün bacaklarından rahatsız oldu, başörtüsü düşmanlığını görmezden geldi

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz Salı TV5'te, Suat Toktaş'ın Düşünme Vakti programında ilginç bir yayın sergilendi. Emre Bağce, Yavuz Oğhan ve Nevşin Mengü'nün konuk edildiği yayında, SETA raporu hakkında konuşuldu. Ancak yayında kameralar, 2 kadrajdan çıkamadı.

Bacaklarından rahatsız olurken İslam hakkındaki nefreti rahatsız etmedi

"Fişlendiği" iddiasıyla Nevşin Mengü'yü yayına çıkaran TV5, Mengü'nün dizüstü eteğinden rahatsız oldu. 2 kadrajdan çıkamayan TV5 yayın ekibi, Mengü'nün eteği nedeniyle moderatör bile uzak kadrajda yer alamadı. Yayın ekibi, Mengü'yü yüzünde ve sırtından göstermek zorunda kaldı.

Daha önce birçok kez İslam'ın bir emri olan başörtüsünden rahatsız olduğunu belirten Nevşin Mengü'nün bu düşmanlığı, yayına çıkaran TV5'i rahatsız etmemesi dikkat çekti.

Öte yandan TV5'in youtube kanalında paylaşılan programının başlığında Emre Bağce ve Yavuz Oğhan'ın ismi yazılmazken sadece Nevşin Mengü'nün adının geçirilmesi dikkat çekti.

Başörtüsüne düşman!

Daha önce birçok kez İslam'ın bir emri olan başörtüsünden rahatsız olduğunu belirten Nevşin Mengü'nün bu düşmanlığı, yayına çıkaran TV5'i rahatsız etmemesi dikkat çekti.

Yeni Zelandalı spikerin başörtüsü rahatsız etmişti

Müslümanlara gayrimüslimler kadar bile saygı duymayan Nevşin Mengü, laikçi yobaz Birgün'deki yazısında Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı kınamak için başlarını örten spikerlerin, "hayatlarını bir nebze özgür soluk alabilmeye adamışlar" olarak tanımladığı ateistleri kırdığı iddiasında bulunarak hezeyanlarda bulunmuştu.

Başörtülü minik bir kızı hazmedememişti

Nevşin Mengü sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliğine katılan başörtülü bir kızın fotoğrafını paylaşarak içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiş ve Twitter'dan başörtülü bir kız çocuğunun fotoğrafını "Doğar doğmaz kapatın bebekleri bari oldu olacak." mesajıyla paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:53
  1. Nevşin Mengü
  2. Emre Bağce
  3. Yavuz Oğhan
  4. TV5
  5. başörtüsü düşmanlığı

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