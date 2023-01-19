TV100, Sadat Başkanı Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulundu

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayına reklam vermeleri için TV100’ün kendilerini aradığını söylemişti. TV100, reklamın ajans aracılığıyla geldiğini belirterek Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuştu. Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV100’de çıktığı programda, SADAT reklamının yayınlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Kanal, Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı. ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi. Mademki kanal uygun görüyor biz de reklam verdik” dedi.

TV100’ün Kılıçdaroğlu’nun yayını öncesi kendilerini arayarak “Reklam vermek ister misiniz?” diye sorduğunu aktaran Tanrıverdi, “Reklam verirken tabi ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi” diye konuştu.

TV100 ise Tanrıverdi’yi yalanlayarak, “Melih Tanrıverdi tv100’e kurduğu komplonun geri tepmesi üzerine yeni iftiralara yöneldi” açıklamasını yaptı. Bir Excel dosyası “mutabakat” zaptı diye paylaşıldı.