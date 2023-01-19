  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TV100, Sadat Başkanı Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

TV100, Sadat Başkanı Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulundu

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayına reklam vermeleri için TV100’ün kendilerini aradığını söylemişti. TV100 belge yayınlayarak, reklamın ajans aracılığıyla geldiğini belirterek Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 12:13:00 -
TV100, Sadat Başkanı Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulundu

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayına reklam vermeleri için TV100’ün kendilerini aradığını söylemişti. TV100, reklamın ajans aracılığıyla geldiğini belirterek Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuştu. Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV100’de çıktığı programda, SADAT reklamının yayınlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Kanal, Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı. ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi. Mademki kanal uygun görüyor biz de reklam verdik” dedi.

TV100’ün Kılıçdaroğlu’nun yayını öncesi kendilerini arayarak “Reklam vermek ister misiniz?” diye sorduğunu aktaran Tanrıverdi, “Reklam verirken tabi ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dedi” diye konuştu.

TV100 ise Tanrıverdi’yi yalanlayarak, “Melih Tanrıverdi tv100’e kurduğu komplonun geri tepmesi üzerine yeni iftiralara yöneldi” açıklamasını yaptı. Bir Excel dosyası “mutabakat” zaptı diye paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23