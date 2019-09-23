TV ekranlarında bir ilk! İzleyiciler dona kaldı

ABD'de, KTLA isimli bir kanalda muhabirlik yapan Sara Welch, bir cinayet haberi sunduğu esnada kullandığı sözler yüzünden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Welch, ölen kişiden yorum almak istediğini ancak alamadığını söyleyince, bir anda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Sara Welch'in izleyenleri izleyenleri şoke eden sözleri, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

"Bu arayışta ölen adama ulaşmaya çalıştık. Ancak yorum yapmak için müsait değildi." ifadeleri kullanan Welch'in videosu, sosyal medyada viral haline geldi.