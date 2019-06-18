TV düellosundan arta kalan...Yalanoğlu

Harun Sekmen İstanbul

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile CHP önderliğindeki beş benzemezlerin zoraki adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında kozlarını paylaştı. 20 yıl sonra adayların bir araya geldiği ilk canlı yayın programı olması hasebiyle önem arzeden buluşma, Yıldırım’ın mutlak galibiyetiyle sona erdi. İstanbul’a kazandıracağı yeniliklerini büyük bir özgüvenle anlatan Yıldırım karşısında adeta sönükleşen İmamoğlu’nun mağdura yatma çabaları da sonuç vermedi. AK Parti’nin İstanbul’a kazandırdıklarını vaat diye sunan İmamoğlu’na, sosyal medyadan büyük tepki yağarken, depresif tavırları da tartışma konusu oldu. İki saatlik program boyunca her 12 dakikaya bir yalan sığdırma yüzsüzlüğünü gösteren İmamoğlu kırılması zor bir rekora imza atarken, İstanbul gibi stratejik bir şehri yönetmeye ehil olmadığını da gözler önüne serdi.

Palavraların ardı arkası kesilmedi

‘Çamur at izi kalsın’ anlayışını siyasi paradigma olarak benimseyen ve yalanı su gibi içen CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, tarihi buluşmada da aynı çirkef tutumunu sürdürdü. Bütün siyasi etik kaideleri ayaklar altına alan ve Türkiye’yi kandırmaya çalışan CHP’li İmamoğlu’na, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ağzının payını verdi. Azılı CHP sempatizanı İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen program Yıldırım’ın mutlak üstünlüğüyle sona ererken hafızalarda İmamoğlu’nun yalanları kaldı. 5 bin yıllık devlet temayüllerimizi hiçe sayarak Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘İt’ diye hakaret eden İmamoğlu, dünkü canlı yayında da milleti kandırmaya çalıştı. Açıkça, ‘it’ dediği görüntüler mevcutken, ısrarla ‘basit’ dedim demesi ise ‘milletin aklıyla dalga geçiyor’ yorumlarına neden oldu.

Yalanlar havada uçuştu

AK Parti’nin öğrenci burslarını AYM’ye götürerek iptal eden CHP’nin adayının, ‘burs’ vereceğim yalanı da Yıldırım tarafından çürütüldü. Öğrenci burslarının CHP tarafından iptal ettirildiğini ve dolayısıyla İmamoğlu’nun burs vermesinin imkansız olduğunu belirten Yıldırım, siyasi ahlaktan nasibini almamışlara adamlık dersi verdi. Seçim gecesi 29 bin farkla kazandığını iddia eden İmamoğlu, canlı yayında ‘ben öyle bir şey demedim’ diyerek seciyesini ortaya döktü. PKK, FETÖ ve Türkiye aleyhine çalışan terör örgütlerinin destek açıklamalarını görmezden gelen İmamoğlu, ‘benim hiçbir terör örgütüyle alakam yok’ diyerek de büyük bir yalana imza attı.

İddiaları tek tek çürütüldü

Seçimin yenilenmesinin en büyük müsebbibi CHP, buradaki yıkıcı rolünü de inkar yolunu seçti. AK Parti’nin bütün oylar yeniden sayılsın talebine itiraz eden CHP’nin adayı İmamoğlu, oyların yeniden sayılmasına karşı çıkmadıklarını iddia etti. Adeta şizofrenik bir hal sergileyen İmamoğlu, İBB’nin verilerini çalma talimatını bile savundu. Düzenli olarak yedeklenen İBB verilerini kurum dışından üç kişiye kopyalatma talimatı veren İmamoğlu, ‘veri hırsızlığını’ yedekleme diyerek masum göstermeye çalıştı. Yıldırım ise söz konusu girişimin FETÖ taktiği olduğunu belirterek CHP’nin adayının kirli ilişkilerine atıfta bulundu. İBB Başkan adaylığı öncesi mahkeme kararıyla mal varlığını gizleten CHP’nin adayı, düzenli olarak mal beyanında bulunduğunu iddia etti.

CHP’li moderatör bile yalanladı!

Sayıştay’ın İBB’de ‘israf’ var raporu hazırladığını iddia eden İmamoğlu’nun peynir ekmek yer gibi yalan söylemesi ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. İBB’nin vakıflara para yardımında bulunduğu palavrasını da savuran İmamoğlu’nu, Yıldırım’ın açıklaması çuvallattı. İBB’nin hiçbir vakfa para yardımı yapmadığını belgeleriyle açıklayan Yıldırım, İmamoğlu’nu madara etti. Yayın öncesi soruların Yıldırım’a verildiğini iddia eden İmamoğlu’nu, programın CHP’li moderatörü bile yalanladı. Programda Anadolu Ajansı’na da dil uzatan İmamoğlu’nu, ajanstan gelen açıklama susturdu.